Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: unbekannte Fahrradfahrerin flüchtet nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Donnerstag (12.12.2024) gegen 15:50 Uhr im Bereich eines großen Einrichtungshauses in der Heinkelstraße in Ludwigsburg ereignet hat. Eine 31-jährige VW-Lenkerin war dort von der Bundesstraße 27 kommend in Richtung des Einrichtungshauses unterwegs. Auf Höhe des Parkdecks passierte die 31-Jährige einen Fußgängerüberweg. Zeitgleich fuhr eine unbekannte Radfahrerin auf dem Gehweg heran und wollte die Straße fahrend über den Fußgängerüberweg überqueren. Aus noch unbekannter Ursache kollidierte die Radfahrerin mit dem Heck des VW und stürzte zu Boden. Die 31-Jährige hielt sofort an und wollte sich um die Radfahrerin kümmern. Diese stieg jedoch wieder auf ihr Fahrrad und fuhr in Begleitung eines weiteren Radfahrers davon. Ob sich die Fahrradfahrerin bei dem Vorfall Verletzungen zuzog, ist nicht bekannt. Am VW wurde bei dem Unfall das Rücklicht beschädigt, der Schaden beläuft sich auf rund 100 Euro. Das Polizeirevier Ludwigsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang machen können. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich noch Fahrzeuge hinter dem VW der 31-Jährigen, so dass Insassen dieser Fahrzeuge etwas beobachtet haben könnten. Außerdem könnte der Fahrer eines vor Ort befindlichen Linienbusses möglicherweise Beobachtungen zum Hergang des Unfalls gemacht haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell