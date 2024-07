Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zeugen gesucht: Sachbeschädigung am Bushäuschen, Katharinenufer in Neumagen-Dhron

Neumagen-Dhron (ots)

Am 18.06.024 kam es gegen 17:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an der Bushaltestelle vor der Realschule Plus in Neumagen-Dhron. Dort wurde eine Glasscheibe des Bushäuschens zerschlagen.

Die möglichen Täter sind anschließend mit dem Bus nach Leiwen gefahren und dort ausgestiegen. Im Nachgang stellte sich heraus, dass sich mindestens zwei Frauen und zwei Männer zur Tatzeit an der Bushaltestelle aufgehalten haben. Möglicherweise sind diese Personen ebenfalls an diesem Dienstag mit dem Bus in Richtung Leiwen gefahren.

Die Polizei Bernkastel-Kues bittet diese Personen sich telefonisch unter 06531-95270 oder per Mail an pibernkastel-kues.dgl@polizei.rlp.de zu melden.

