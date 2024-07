POL-PDWIL: Einbruch in Tomatenfarm Mehren - Lkw transportierte das Diebesgut

Oberweis (ots) - Am 18.07.2024, gegen 21:30 Uhr kam es in Oberweis, in der Bitburger Straße, in Höhe der Tankstelle, zu einem Verkehrsunfall. Dabei hat vermutlich ein Traktor, mit einem hohen Gespann, eine Strom - und Telefonleitung über der Straße beschädigt. Im Anschluss habe sich der Traktor unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Genauere Hinweise in Bezug auf den Unfallverursacher ergeben sich derzeit nicht. ...

mehr