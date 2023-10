Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung von Samstag, 09:00 Uhr, - Sonntag, 07:30 Uhr

Polizeiinspektion Betzdorf (ots)

VGV Betzdorf-Gebhardshain

Am Samstag, den 07.10.2023, wurde ein 57-Jähriger PKW-Fahrer in der Ortslage Betzdorf einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurde eine Alkoholfahne festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,69 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss sich nun auf ein hohes Bußgeld wegen Verstoßes gegen die 0,5 Promille-Grenze einstellen.

In Betzdorf kam es am frühen Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 50-Jähriger PKW-Fahrer, welcher die B62 von Kirchen (Sieg) in Fahrtrichtung Betzdorf befuhr, wollte an einer ampelgeregelten Kreuzung nach links zum "Struthof" abbiegen. Das Abbiegemanöver erkannte ein 62-Jähriger PKW-Fahrer zu spät und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. In der Folge klagte der 50-Jährige über Schulterschmerzen. Sein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Am Samstagmorgen meldeten aufmerksame Spaziergänger den Fund zweier Pedelecs. Diese wurden an einem Hochbehälter zwischen Steinebach (Sieg)-Bindweide und Rosenheim im Gras liegend festgestellt. Der Verlust der augenscheinlich hochwertigen Fahrräder wurde bislang nicht zur Anzeige gebracht, weshalb die Polizei auf diesem Weg nach den rechtmäßigen Eigentümern sucht.

VGV Daaden-Herdorf

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten in der Nacht zum Sonntag bei einem 18-Jährigen PKW-Fahrer in der Ortslage Herdorf einen zugriffsbereiten Teleskopschlagstock fest. Dieser wurde sichergestellt. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

VGV Kirchen (Sieg) Am frühen Samstagnachmittag meldeten besorgte Bürger in Niederfischbach, dass sie sich um ihre 76-Jährige Nachbarin sorgten. Diese reagiere ungewöhnlicher Weise weder auf Klingeln noch Klopfen. Die sofort entsandten Kräfte der PI Betzdorf mussten die Tür zum Anwesen der 76-Jährigen zwar gewaltsam öffnen, konnten ihr aber so aus ihrer Notlage helfen und so wahrscheinlich Schlimmeres verhindern. Es zeigt sich einmal mehr, dass gegenseitige Rücksichtnahme und Achtsamkeit in der Gesellschaft unabdingbar sind.

