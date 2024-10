Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Bahnunfall in Mulsum - Aktualisierung der Erstmeldung

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Mulsum. Am heutigen Freitag kam es gegen 13:15 Uhr zu einem schweren Bahnunfall an einem unbeschrankten Bahnübergang in der Straße Lewinger Specken in Mulsum.

Eine 35-jährige Frau aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste wollte trotz herannahenden Personenzuges, welcher aus Bremerhaven in Richtung Cuxhaven unterwegs war, mit ihrem PKW Nissan den dortigen unbeschrankten Bahnübergang überqueren.

Der Zug erfasste den PKW sodass dieser in den Seitenraum geschleudert wurde. Der Lokführer hatte noch eine Notbremsung eingeleitet, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern.

Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Mit im Auto befanden sich zwei Kinder von ihr. Ein dreijähriges Mädchen erlitt lebensgefährliche Verletzungen, ein siebenjähriges Mädchen wurde nach derzeitigem Stand schwer verletzt. Beide wurden mittels Rettungshubschrauber in unterschiedliche Krankenhäuser gebracht.

Im Personenzug, welcher mit gut 90 Personen besetzt war, wurden nach derzeitigem Stand drei Personen leicht verletzt. Der Lokführer erlitt einen Schock. Die Passagiere und das Zugpersonal wurden von Seelsorgern betreut.

Ein Großaufgebot an Einsatz- und Rettungskräften war hierbei im Einsatz, darunter Feuerwehr, Rettungsdienst, Kriseninterventionsteams und Notfallseelsorge, Bundespolizei und Mitarbeitende Bahnbetriebe.

Im Verlauf des Einsatz wurden die Fahrgäste des Zuges evakuiert und mit Shuttlebussen weiter gebracht.

Die Polizei führte am Unfallort eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung durch, welche zur Zeit noch andauert.

Warum die Frau den Bahnübergang trotz herannahenden Zuges querte kann derzeit noch nicht gesagt werden.

An den Gleisen hatten in den letzten Wochen umfangreiche Gleisbauarbeiten stattgefunden, sodass die Strecke eine Zeit lang gesperrt war. Am heutigen Freitag waren das erste Mal wieder Züge auf diesem Streckenabschnitt unterwegs.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell