POL-CUX: Brand von gelagerten Heu- und Strohballen in Beverstedt-Wellen - starke Rauchentwicklung bei Nachlöscharbeiten (Lichtbild in der Anlage)

Cuxhaven (ots)

Beverstedt. In der Nacht zum heutigen Freitag (25.10.2024) gerieten in Beverstedt-Wellen in der Straße Kramelheide auf einer landwirtschaftlichen Flächen mehrere gelagerte Heu- und Strohballen in Brand.

Es entstand ein geschätzter Sachschaden im niedrigen, fünfstelligen Eurobereich.

Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Gegen 08:00 Uhr kam es aufgrund von Nachlöscharbeiten zu starken Rauchentwicklungen, welche sich bis nach Beverstedt ausbreiteten. Anwohner wurde geraten Fenster und Türen wenn möglich geschlossen zu halten.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern aktuell an.

