LPI-J: Sprengung mit Böller

Jena (ots) - Vermutlich zu tief schaute ein 34-Jähriger in sein Glas. Als er am Sonntagmorgen am Heimweg in der Wagnergasse an einem Pkw vorbeilief, trat er mutwillig einen Außenspiegel ab. Eine Zeugin bekam die Tat mit und verständigte die Polizei. Der Aggressor konnte nach einer Absuche am Holzmarkt festgestellt werden, muss nun für den Schaden aufkommen und hat sich strafrechtlich zu verantworten. Rückfragen bitte ...

mehr