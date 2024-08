Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verdächtiges Licht in einer Firma

Jena (ots)

Ein Sicherheitsdienst stellte am Sonntagabend in einer Firma eines Industriekomplexes in Jena-Nord brennendes Licht sowie Aufbruchspuren fest und verständigte die Polizei. Unbekannte drangen gewaltsam in das Objekt ein und durchsuchten es. Welche Beute die Einbrecher im Blick hatten, wird derzeit noch ermittelt.

