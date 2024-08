Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbruch in Apolda

Apolda (ots)

In der Nacht vom 17.08. auf den 18.08.2024 verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugang zu einem Kellerabteil in der Moskauer Straße 8, in Apolda. Der Unbekannte entwendete diverse Werkzeuge der Marke Makita, einen Kaffeevollautomaten, sowie 2 Fernseher. Der gesamte Schaden beläuft sich auf ca. 4300,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Apolda unter: Tel.: 03644/541- 0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell