LPI-J: Erst Rucksack geklaut und dann in Wohnung eingebrochen

Weimar (ots) - In der Zeit von Freitagabend bis Samstagnachmittag ereignete sich in der Straße Im Dorfe in Hammerstedt eine Unfallflucht. Hierbei stand ein Pkw Mercedes ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgeparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß (vermutlich beim Wenden oder Rangieren) gegen den geparkten Pkw und beschädigte diesen. Anschließend verließ er unerlaubt die Unfallstelle. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1800 Euro. Rückfragen bitte an: ...

