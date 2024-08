Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Versuchter Mopeddiebstahl

Weimar (ots)

Am Freitagabend gegen 19:45 Uhr verschaffte sich in der Falkstraße ein unbekannter Täter unter einem Vorwand Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus. Dort gelangte er in den Kellerbereich und entwendete ein mit Lenkradschloss gesichertes Kleinkraftrad. Um das Gebäude schnellstmöglich mit dem Beutegut verlassen zu können, drückte er gewaltsam eine Tür auf und beschädigte diese. Anschließend stellte er das Kleinkraftrad auf ein benachbartes Grundstück und versteckte es unter einer Plane. Danach flüchtete er fußläufig, vermutlich, weil er das Kleinkraftrad nicht starten konnte und es zunächst zurücklassen musste. Der Wert des Kleinkraftrads beträgt 3000 Euro. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Täter konnte durch Zeugen wie folgt beschrieben werden: männlich, kurze Haare, Sonnenbrille, weißes T-Shirt, dunkle, knielange Hose.

