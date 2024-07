Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Diebstahl eines Handys - Zeugen gesucht

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am gestrigen Montag (01.07.2024) riss ein bislang unbekannter Täter ein Mobiltelefon aus der Hand einer Frau an der Straßenbahnhaltestelle "Wertachbrücke" und flüchtete. Der unbekannte Täter riss einer Frau gegen 23.20 Uhr im Vorbeirennen das Mobiltelefon aus der Hand und flüchtete in Richtung Wertachufer. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Täter ein, jedoch ohne Erfolg. Der unbekannte Täter verlor auf seiner Flucht eine Schirmmütze. Der Beuteschaden liegt im zweistelligen Bereich. Zeugen beschrieben den bislang unbekannten Täter wie folgt: - ca. 175 cm groß, kurze schwarze Haare, leicht dunkle Hautfarbe, Sportkleidung, schwarzer Rucksack, ein rotes Kleidungsstück an der Hüfte Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell