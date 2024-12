POL-LB: Kornwestheim: Unfallflucht in der Breslauer Straße

Ludwigsburg (ots) - Noch unbekannte Personen haben am Mittwochnacht (11.12.2024) gegen 01:15 Uhr eine Schranke in der Uferstraße in Böblingen aus der Verankerung gerissen und waren die Schranke anschließend in den dortigen See. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen unter Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de entgegen. ...

