POL-HI: Feuer zerstört Holz-Gartenhaus in Bad Salzdetfurth - Ermittler untersuchen Brandstelle

Hildesheim (ots) - LAMSPRINGE (hau). Am Dienstagnachmittag kam es in Lamspringe vermehrt zu sogenannten Schockanrufen bei Seniorinnen und Senioren. Die unbekannten Täter haben sich als Polizisten ausgegeben und gegenüber den Angerufenen behauptet, dass ihre Kinder in tödliche Verkehrsunfälle verwickelt wären. In einem Fall wurde eine Kaution gefordert. Die angerufenen Seniorinnen und Senioren handelten vorbildlich, beendeten das Telefonat und meldeten sich beim ...

