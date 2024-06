POL-HI: Brand eines Gartenhäuschens

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - DIEKHOLZEN - (jpm) In der vergangenen Nacht schlugen Autodiebe in Einum sowie in Barienrode zu und entwendeten zwei hochwertige Fahrzeuge. Den bisherigen Ermittlungen zufolge erbeuteten die Täter in Einum einen weißen BMW X6. Der Pkw stand zuvor auf einem Grundstück in der Hirschberger Straße. Die Tatzeit liegt zwischen dem ...

