POL-HI: Motorradfahrerin rutscht auf Ölspur aus - Polizei sucht Verursacher

Hildesheim (ots) - Bad Salzdetfurth (hue) - Am Donnerstag, den 27.06.2024 musste die Besitzerin eines grauen Citroen Berlingo nach einem kurzen Parkvorgang beim hiesigen Kurmittelhaus einen Schaden an ihrem PKW feststellen. In der Zeit zwischen 08:45 Uhr und 00:10 Uhr muss der links neben dem beschädigten Fahrzeug stehende PKW ausgeparkt und hierbei ihren PKW beschädigt haben. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro ...

