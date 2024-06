Hildesheim (ots) - Harsum (mak). Zwei Damhirsche, die in einem Gehege in Harsum, Breite Straße, gehalten wurden, wurden am Montag, 17.06.2024, in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 18.00 Uhr, so schwer verletzt, dass sie verendeten. Zu den Verletzungen war es gekommen, weil sich ein Tier mit seinem Geweih in einer Hundeleine verfangen hatte, welche an den Zaun des ...

mehr