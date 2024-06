Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Harsum - Zwei Damhirsche verletzt und verendet

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Harsum (mak). Zwei Damhirsche, die in einem Gehege in Harsum, Breite Straße, gehalten wurden, wurden am Montag, 17.06.2024, in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 18.00 Uhr, so schwer verletzt, dass sie verendeten. Zu den Verletzungen war es gekommen, weil sich ein Tier mit seinem Geweih in einer Hundeleine verfangen hatte, welche an den Zaun des Geheges durch eine unbekannte Person gebunden worden war. Bei dem Versuch sich von der Leine zu befreien, verletzte sich der Damhirsch so schwer, dass er verendete. Der zweite Damhirsch verletzt sich ebenfalls stark und verstab im Anschluss. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell