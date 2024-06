Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Diebstähle aus Praxis und Gastronomiebetrieb - Ermittler bitten um Hinweise zu Tatverdächtigem

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Die Polizei Hildesheim ermittelt derzeit wegen eines Geldbörsendiebstahls, zu dem es am Montag der vergangenen Woche (17.06.2024) gekommen ist. Der Fall weist Parallelen zu einem Diebstahl auf, der sich bereits im Januar dieses Jahres im Stadtgebiet ereignete. Auf Grund vorliegender Täterbeschreibungen, gehen die Ermittler davon aus, dass die Taten mutmaßlich von ein und derselben Person begangen wurden und bitten die Bevölkerung um mögliche Hinweise zu dem bislang noch unbekanntem Tatverdächtigen.

Nach vorliegenden Erkenntnissen hörte ein Mitarbeiter einer Arztpraxis am Bahnhofsplatz am Vormittag des 17.06.2024, dass jemand die Praxisräume betreten hatte. Bei einer sofortigen Nachschau ertappte er sodann einen älteren Mann in einem Personalraum. Nach Ansprache verließ dieser die Praxis wieder. Kurz danach bemerkte eine Mitarbeiterin, dass ihre Geldbörse aus dem Personalraum verschwunden war.

Der Unbekannte soll um die 70 Jahre alt sein, kurze, weiße Haare haben, ca. 185 - 190 cm groß sein und hochdeutsch sprechen. Bekleidet war der Mann mit einem lilafarbenen Sakko, einem weißen Hemd darunter sowie einer vermutlich grauen Hose.

Die Beschreibung des Mannes passt, bis auf die Bekleidung, auf einen unbekannten Tatverdächtigen, der am 19.01.2024 die Räumlichkeiten eines Restaurants Am Ratsbauhof betrat und aus einem Mitarbeiterbereich eine Geldbörse entwendete.

Der Tatverdächtige trug an diesem Tag eine blaue Jeanshose, schwarze Schuhe und eine hellblaue Kapuzenjacke, die unter den Ärmeln dunkel abgesetzt ist und an der sich seitlich und am Ärmelende weiße Reißverschlüsse befinden.

Wer Hinweise zu dem Mann geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell