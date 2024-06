Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Harsum (tko) Ein 74-jähriger Harsumer parkte am Dienstag, 25.06.2024, in der Zeit von 08.50 Uhr bis 11.50 Uhr, seinen PKW Skoda in der Von-Hasenkamp-Straße in Höhe Hausnummer 9 am rechten Fahrbahnrand. Bei der Rückkehr zu seinem Fahrzeug stellte er fest, dass sein PKW von einem bisher unbekannten Fahrzeug beim Vorbeifahren gestreift wurde. Die gesamte linke Seite seines PKW wurde dabei beschädigt, die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 8000 Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher des Verkehrsunfalls geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

