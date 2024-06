Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Verkehrsunfall mit vier Verletzten

Bühl (ots)

Am Sonntagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 86-jähriger VW-Fahrer mit seiner Beifahrerin, gegen 14:15 Uhr, auf der Rheintalstraße in einen Kreuzungsbereich auf Höhe einer Firma. Dem Anschein nach missachtete er dabei das Rotlicht einer Lichtzeichenanlage. Als der 58-jährige Toyota-Fahrer ordnungsgemäß bei Grünlicht in die Kreuzung fuhr, kam es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge. Anschließend wurden alle vier Beteiligte in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von zirka 12.000 Euro. /su

