Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei Autodiebstähle in einer Nacht - Wer kann Hinweise geben?

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - DIEKHOLZEN - (jpm) In der vergangenen Nacht schlugen Autodiebe in Einum sowie in Barienrode zu und entwendeten zwei hochwertige Fahrzeuge.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge erbeuteten die Täter in Einum einen weißen BMW X6. Der Pkw stand zuvor auf einem Grundstück in der Hirschberger Straße. Die Tatzeit liegt zwischen dem 27.06.2024, 22:00 Uhr, und dem 28.06.2024, 04:30 Uhr.

Aus der Uhlandstraße in Barienrode wurde ein schwarzer Audi Q5 gestohlen. Der Tatzeitraum liegt in dem Fall zwischen dem 27.06.2024, 22:00 Uhr, und dem 28.06.2024, 09:30 Uhr.

Beide Autos verfügen über ein Keyless-Go-System. Der entstandene Gesamtschaden liegt nach ersten Schätzungen in einem höheren fünfstelligen Bereich.

Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Nummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell