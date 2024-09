POL-MFR: (1010) Unbekannte beraubten Mann bei Geldabhebung und verletzten ihn schwer - Zeugen gesucht

Wachenroth (ots) - Am Samstagnachmittag (28.09.2024) brach an einem Wohnhaus in Wachenroth (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) ein Feuer aus. Es wurde niemand verletzt jedoch entstand hoher Sachschaden. Gegen 13:30 Uhr wurde ein Brand eines Wohnhauses "Am Schäfersgarten" mitgeteilt. Bei Eintreffen der Streife und der freiwilligen Feuerwehren hatte das Feuer bereits auf eine ausgebaute Garage übergegriffen. Befragungen ergaben, ...

