POL-MFR: (1007) Einbruch in ehemaligen Kindergarten - mehrere Jugendliche auf der Flucht angetroffen

Dinkelsbühl (ots) - Am Donnerstagnachmittag (26.09.2024) kam es in Burk (Lkrs. Ansbach) zu einer Streitigkeit, bei der sich zwei Personen teils erhebliche Verletzungen zuzogen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts. Gegen 16:15 Uhr wurde ein Streit in einer Asylbewerberunterkunft in der Großohrenbronner Straße gemeldet. Die ...

mehr