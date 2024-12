Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (13.12.2024) gegen 20:00 Uhr befuhr ein 49-jähriger Fahrer eines Linienbusses die Hirschlander Straße. Auf Grund eines entgegenkommenden Fahrradfahrers musste der Busfahrer nach rechts ausweichen, dabei touchierte der Bus ein geparktes Motorrad sowie ein Wohnmobil, das an der Unfallstelle verkehrswidrig geparkt war. An den beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von 27.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt und insbesondere zum besagten Fahrradfahrer machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ditzingen unter der Telefonnummer 07156 4352 0 oder per E-Mail unter ditzingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

