Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-Grünbühl: Falsche Polizeibeamte erbeuten hohe Summe Bargeld

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (13.12.2024) kam es gegen 18:00 Uhr in Ludwigsburg-Grünbühl in der Donaustraße zu einem Betrug durch falsche Polizeibeamte. Hierbei wurde eine 91-jährige Dame durch einen bislang unbekannten Täter angerufen, wobei diese im Verlauf des Gesprächs an einen weiteren Täter durchgestellt wurde, um die Glaubwürdigkeit zu erhöhen. Beide Täter gaben sich als Angehörige der Kriminalpolizei aus und täuschten vor, dass es Informationen über ein Attentat auf die Dame gäbe. Im Verlauf wurde diese über Wertgegenstände ausgefragt, worüber sie Angaben machte. Schlussendlich packte sie Bargeld in Höhe von etwa 100.000 Euro in eine Tüte und deponierte diese nach Aufforderung vor deren Haustüre. Durch Zufall bekamen Angehörige der Dame den Betrug mit und verständigten sofort die Polizei. Bis zum Eintreffen der Angehörigen und der Polizei war die Tüte mit Bargeld aber bereits verschwunden. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg unter der Telefonnummer 07141 18 5353 oder per E-Mail unter ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

