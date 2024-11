POL-NMS: Verkehrsunfall in Rendsburg: Unfallfahrer entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Polizeidirektion Neumünster

Rendsburg (ots)

Verkehrsunfall in Rendsburg: Unfallfahrer entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Rendsburg (ots) In der Nacht vom 08.11. auf den 09.11.2024 im Zeitraum von 20:00 Uhr bis 10:00 Uhr ereignete sich in der Flensburger Straße in Höhe der Hausnummer 46 C ein Verkehrsunfall, bei dem ein VW Transporter beschädigt wurde. Der Unfallverursachende, mutmaßlich der Fahrer eines Ford Transit, entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte es sich bei dem in Frage kommenden Fahrzeugmodell um ein Ford Transit Baujahr 2014 oder neuer handeln.

Die Polizei Rendsburg bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeidienststelle unter 04331 - 2080 zu melden.

