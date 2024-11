POL-NMS: Verkehrsunfall in Neumünster: E-Scooterfahrerin wird angefahren - Unfallverursacher flüchtet

Nortorf/ Groß Vollstedt (ots) - Die Kripo Rendsburg ermittelt nach zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Nortorf und Groß Vollstedt. Am Freitagabend (08.11.) zwischen 18:30 und 21:15 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentür an einem Bungalow im Meiereiweg in Groß Vollstedt auf. Anschließend wurde das Haus durchsucht. Was genau gestohlen wurde, wird zur Zeit ...

mehr