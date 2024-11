Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 241111-3-pdnms: Nortorf/ Groß Vollstedt: Einbrüche in Einfamilienhäuser

Nortorf/ Groß Vollstedt (ots)

Die Kripo Rendsburg ermittelt nach zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser in Nortorf und Groß Vollstedt.

Am Freitagabend (08.11.) zwischen 18:30 und 21:15 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentür an einem Bungalow im Meiereiweg in Groß Vollstedt auf. Anschließend wurde das Haus durchsucht. Was genau gestohlen wurde, wird zur Zeit noch überprüft.

Ein Einfamilienhaus in der Königsberger Straße in Nortorf war am Samstag (09.11.) zwischen 10 und 18:50 Uhr das Ziel von Einbrechern. Auch hier wurde die Terrassentür aufgehebelt und anschließend das Haus durchsucht. Aus einem Schlafzimmer wurde Silberschmuck entwendet.

Der Kripo Rendsburg nimmt Hinweise zur verdächtigen Personen und Fahrzeugen, die im fraglichen Zeitraum aber auch in den Tagen zuvor in Tatortnähe beobachtet wurden, unter der Rufnummer 04331 - 2080 entgegen.

Kai Kröger

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell