Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 241112-1-pdnms Verkehrsunfall in Eckernförde: Kind nach Ausweichmanöver auf Gehweg gestürzt - Unfallverursacher flüchtet

Eckernförde (ots)

Am Montag, den 4. November 2024, kam es gegen 12:15 Uhr in der Bergstraße in Eckernförde zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind auf einem Fahrrad verletzt wurde. Der Unfallverursacher, mutmaßlich ein Großraumtaxi, entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um das Kind zu kümmern.

Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr das Kind am 4. November 2024 gegen 12:15 Uhr mit seinem Fahrrad die Bergstraße in Eckernförde in Richtung Prinzenstraße. Zeit-gleich näherte sich ein Pkw, bei dem es sich möglicherweise um ein Großraumtaxi handelte, aus der entgegengesetzten Richtung und war auf dem Weg zur Fischkoppel. Um eine Kollision zu vermeiden, wich das Kind auf den Gehweg aus und kam dabei zu Fall. Der Fahrer oder die Fahrerin des Pkw setzte die Fahrt fort, ohne sich um das gestürzte Kind zu kümmern oder Hilfe zu leisten.

Die Polizei Eckernförde bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeidienst-stelle unter 04351 - 9080 zu melden.

