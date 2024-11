POL-NMS: Achtung vor "Klemmbrettbetrügern"! Die Polizei informiert

Neumünster (ots) - Am Dienstag, den 12. November 2024, kam es gegen 18:45 Uhr im Haart in Höhe der Hausnummer 50 in Neumünster zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Frau auf einem E-Scooter verletzt wurde, als diese die Fahrbahn überquerte. Der Unfallverursacher, mutmaßlich der Fahrer eines silbernen Volvo V60, ...

mehr