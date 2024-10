Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Einfamilienhaus in Haspe

Hagen-Haspe (ots)

Die Abwesenheit der Eigentümer nutzten Einbrecher zwischen Freitagabend (11.10.2024) und den frühen Morgenstunden des Samstag, um in ein Einfamilienhaus "In der Delle" einzusteigen. Durch Aufhebeln einer Balkontür verschafften sich die Täter Zutritt in das Wohnhaus und durchsuchten hier zahlreiche Schränke nach Wertsachen. Mit mehreren Kreditkarten und einer geringen Bargeldsumme entkamen die Täter unerkannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise erbittet die Polizei unter 02331 986 2066. (ko)

