Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher Radfahrer missachtet Rotlicht und wird bei anschließendem Unfall leicht verletzt.

Hagen-Haspe (ots)

"Glück im Unglück" hatte am Freitagnachmittag (11.10.2024) ein 14-jähriger Radfahrer, der auf der Berliner Straße in Richtung Wehringhausen unterwegs war. An der Kreuzung zur Hördenstraße missachtete der Jugendliche das Rotlicht und stieß im Kreuzungsbereich mit dem Pkw eines 33-jährigen Hageners zusammen, dessen Ampel Grün zeigte. Glücklicherweise verletzte sich der Jugendliche, der keinen Fahrradhelm trug, nur leicht und wurde vorsorglich in ein Hagener Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Das Fahrrad wurde gering beschädigt. (ko)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell