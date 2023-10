Heek / BAB 31 (ots) - Tatort: Heek, BAB 31 / Richtungsfahrbahn Emden - Rastplatz Averbeck; Tatzeit: 20.10.2023, 07.30 Uhr (Feststellzeit); Rund 400 Paar Laufschuhe des Herstellers Asics sowie Socken erbeutet haben Unbekannte bei einem Diebstahl auf dem Rastplatz Averbeck an der BAB 31 in Heek. Die Täter hatten in der Nacht zum Freitag eine Lkw-Plane aufgeschnitten und waren so auf die Ladefläche des geparkten ...

