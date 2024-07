Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Einbrecher stehlen Musikinstrumente

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Personen hatten es zwischen Donnerstag, 04.07.2024, 12:00 Uhr und Freitag, 05.07.2024, 08:45 Uhr auf ein Ladengeschäft in der Siemensstraße in Ditzingen abgesehen. Die Unbekannten brachen eine Tür auf, verschafften sich Zugang in die Geschäftsräume und entwendeten zwei Blechblasinstrumente im Gesamtwert von mehreren tausend Euro. Zudem richteten sie beim Aufbrechen der Tür rund 2.000 Euro Sachschaden an. Bereits Anfang der Woche hebelten Unbekannte ein Kellerfenster desselben Gebäudes auf und versuchten erfolglos, eine Tür zu einer Werkstatt aufzubrechen. Das Polizeirevier Ditzingen ermittelt in beiden Fällen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07156 4352-0 oder per Mail an ditzingen.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell