Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: 30-Jähriger verliert Kontrolle über sein Fahrzeug

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit verlor ein 30-Jähriger am Freitag (05.07.2024) gegen 06:00 Uhr auf der Weilimdorfer Straße (B295) in Ditzingen die Kontrolle über seinen Seat Leon. Der Mann wollte an der Autobahnanschlussstelle Stuttgart-Feuerbach rechts auf die Bundesautobahn 81 in Richtung Heilbronn abbiegen. Dabei geriet der Seat ins driften und schanzte über den Bordstein einer Verkehrsinsel. Anschließend durchbrach er die Schutzplanke zwischen der Auf- und Abfahrt und kam entgegen der Fahrtrichtung am linken Fahrbahnrand der Autobahnabfahrt aus Richtung Heilbronn zum Stehen. Der 30-Jährige wurde nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Der Seat wurde stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Sachschäden belaufen sich auf rund 10.000 Euro an dem Pkw und etwa 1.000 Euro an der Schutzplanke. Zur Aufnahme des Verkehrsunfalls und Räumung der Unfallstelle musste der linke der beiden Linksabbiegestreifen an der Autobahnausfahrt aus Richtung Heilbronn bis gegen 08:00 Uhr gesperrt werden.

