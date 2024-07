Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 bzw. ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich am Donnerstag (04.07.2024) kurz vor 20:00 Uhr im Bereich eines Spielplatzes in der Straße "Am Sonnenberg" in Ludwigsburg ereignet hat. Ein siebenjähriger Junge spielte auf dem Platz vor dem Spielplatz, als eine unbekannte Frau auf ihrem Fahrrad den Platz überqueren wollte und dabei mit dem Jungen zusammenstieß. Dieser stürzte daraufhin zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu, während die Frau sich aus dem Staub machte, ohne sich um das Kind zu kümmern. Die Frau soll etwa 55 Jahre alt und korpulent gewesen sein. Sie soll schwarze Haare mit rotem Ansatz gehabt haben und mit einer schwarzen Jeans mit weißen Punkten sowie einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein. Sie fuhr offenbar auf einem Fahrrad oder Pedelec in grüner und schwarzer Farbe. Wer den Sachverhalt beobachten konnte, wird um Kontaktaufnahme mit dem Polizeirevier Ludwigsburg gebeten.

