POL-LB: Gemmrigheim: Versuchter Einbruch

Ludwigsburg (ots) - Am Freitag (13.12.2024) gegen 20:00 Uhr befuhr ein 49-jähriger Fahrer eines Linienbusses die Hirschlander Straße. Auf Grund eines entgegenkommenden Fahrradfahrers musste der Busfahrer nach rechts ausweichen, dabei touchierte der Bus ein geparktes Motorrad sowie ein Wohnmobil, das an der Unfallstelle verkehrswidrig geparkt war. An den beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von ...

mehr