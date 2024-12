Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunken Pkw gelenkt

Weil er deutlich betrunken am frühen Mittwochmorgen mit seinem Pkw in der Innenstadt gefahren ist, gelangt ein 40-Jähriger zur Anzeige. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen gegen 1.30 Uhr in der Fußgängerzone bei dem Mann Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest, ein Vortest bestätigte den Verdacht mit einem angezeigten Wert von rund 1,3 Promille. Der 40-Jährige musste sich im Krankenhaus eine Blutprobe entnehmen lassen und eine Sicherheitsleistung hinterlegen, nachdem er keinen Wohnsitz im Inland hat.

Friedrichshafen

Tätliche Auseinandersetzung

Im Zuge einer tätlichen Auseinandersetzung in der Friedrichstraße sind am späten Dienstagabend zwei Männer leicht verletzt worden. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war ein 38-Jähriger zuvor aus bislang nicht geklärtem Grund mit zwei Männern in einer Bar in Streit geraten. Nach Verlassen der Lokalität habe das Duo den Geschädigten daraufhin verfolgt, im Einmündungsbereich zur Möttelistraße angegriffen und geschlagen und sein Mobiltelefon gestohlen. Auch ein 33-Jähriger, der dem Angegriffenen zu Hilfe kam, habe von einem der Tatverdächtigen einen Faustschlag ins Gesicht kassiert. Danach seien die Täter in Richtung Schanzstraße davongelaufen. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnte eine Person kontrolliert werden, die möglicherweise als Tatverdächtiger in Betracht kommt. Die weiteren Ermittlungen dazu sowie zum Hintergrund des Streits dauern an.

Friedrichshafen

Bundespolizisten mit Messer bedroht

In einer psychiatrischen Einrichtung endete der Dienstagabend für einen 40-jährigen Mann, nachdem er zuvor offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand Bundespolizisten mit einem Messer bedroht hatte. Der Mann klingelte kurz nach 21 Uhr am Bundespolizeirevier am Bahnhof. Als ein Beamter ein ebenerdiges Fenster öffnete, ging der mit einer Sturmhaube Maskierte darauf zu, zog ein Messer aus seiner Jackentasche und nahm eine bedrohliche Haltung ein. Kurz danach entfernte sich der 40-Jährige, noch bevor die Beamten die Wache verließen, in Richtung Bahnhofseingang. Hier konnte er von den Bundespolizisten eingeholt und unter Vorhalt der Schusswaffe dazu gebracht werden, das Messer abzulegen. Er wurde schließlich in Gewahrsam genommen und aufgrund seines Gesundheitszustands in eine Fachklinik gebracht. Gegen den 40-Jährigen wird nun unter anderem wegen Bedrohung ermittelt.

Tettnang

Sachbeschädigung an Zirkusfahrzeugen

Im Zeitraum zwischen Montagvormittag und Dienstagnachmittag haben Unbekannte zwei Wohnwagen eines derzeit in Tettnang-Bechlingen gastierenden Zirkus beschädigt. Beide Anhänger wurden mit Eiern beworfen und an den Außenfassaden durch Eindellungen demoliert, in einem Fall wurde zudem ein Reifen abgestochen. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07542/9371-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern.

Überlingen

Kirchenmauer durch Schmiererei beschädigt

In den letzten Tagen hat ein Unbekannter die Mauer um die Franziskanerkirche durch ein großflächiges Graffitibeschädigt. Der Sprayer brachte mit schwarzer Farbe einen englischsprachigen Satz auf und richtete dadurch Sachschaden an, dessen Höhe derzeit noch nicht beziffert werden kann. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet etwaige Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

