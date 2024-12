Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unbekannte wollen Geldautomaten aufbrechen

Unbekannte haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Straße "In den Käppeleswiesen" versucht, einen Geldautomaten aufzubrechen. Die Täter setzten nach bisherigen Erkenntnissen zunächst im Außenbereich eines Gebäudekomplexes an dem Automaten an und brachen später, als sie an der Vorderseite erfolglos blieben, eine Türe zum Gebäude auf. Hier versuchten sich die Unbekannten auch an der Rückseite des Automaten - ohne Erfolg. Die Täter mussten schließlich ohne Beute flüchten. Hinterlassen haben sie einen Sachschaden, der sich auf mehrere tausend Euro belaufen dürfte. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen versuchten besonders schweren Diebstahls und nimmt Hinweise zu der Tat unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringendorf

Unfallbeteiligter gesucht

Nach einem Unfall am Dienstagmorgen zwischen 6.30 Uhr und 6.45 Uhr auf der B 32 zwischen Sigmaringendorf und Scheer sucht das Polizeirevier Sigmaringen nach einem Unfallbeteiligten. Ein 59-Jähriger hatte mit seinem Mercedes zwei Pkw sowie einen Sattelzug überholt, als einer der beiden Pkw ebenfalls ausscherte und dabei den von hinten nahenden Überholenden übersah. Es kam zur seitlichen Kollision der Pkw, wobei an dem Mercedes ein Sachschaden von rund 2.500 Euro entstand. Während der 59-Jährige an der nächsten Möglichkeit anhielt, um die Unfallaufnahme zu regulieren, fuhr die Kolonne samt dem bislang unbekannten Unfallbeteiligten, der ausgeschert hatte, an ihm vorbei. Hinweise zu dem Unfall und dem unbekannten Beteiligten nimmt das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/104-0 entgegen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht wurde eingeleitet.

Stetten am kalten Markt

Zwei Unfallbeteiligte zur Untersuchung in Krankenhaus gebracht

Zwei Unfallbeteiligte mussten am Dienstagmorgen nach einem Unfall an der Kreuzung Hauptstraße / Albstraße von einem Rettungsdienst zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahrerin eines Ford Transit übersah aus Richtung Glashütte kommend beim Einfahren auf die Hauptstraße eine von rechts aus Richtung Nusplingen kommende Skoda-Fahrerin und prallte in ihren Wagen. Bei der wuchtigen Kollision lösten die Airbags des Skoda aus, an dem Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 20.000 Euro. Um die 55 Jahre alte Fahrerin des Skoda als auch um ein Kind aus dem Wagen der Unfallverursacherin kümmerte sich der Rettungsdienst. Am Ford entstand ebenfalls Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die 19 Jahre alte Unfallverursacherin blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

Neufra

Pkw wird nach missglücktem Überholmanöver von Fahrbahn geschoben

Unverletzt blieb glücklicherweise die Fahrerin eines Mercedes, die am Dienstagmorgen auf der L 448 zwischen Neufra und Freudenweiler mit einem missglückten Überholmanöver einen Unfall verursacht hat. Kurz nach 8.30 Uhr überholte die 87-Jährige mit ihrem Pkw einen Sattelzug, als sie aufgrund von Gegenverkehr zu knapp vor dem Lkw wieder einscheren musste. Dabei kollidierte die Mercedes-Lenkerin mit der Front des Sattelzugs, geriet mit ihrem Wagen vor den Lkw und wurde von diesem mehrere Dutzend Meter weit bis in eine angrenzende Wiese mitgeschoben. Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 5.000 Euro, am Lkw ein Schaden von rund 3.000 Euro. Ob auch der entgegenkommende Wagen beschädigt wurde, ist bislang unklar. Dieser fuhr in Richtung Neufra weiter. Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise auf den entgegenkommenden Wagen geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07574/921687 auf dem Polizeiposten Gammertingen zu melden. Gegen die 87-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Bad Saulgau

Sachbeschädigung an Sportgelände

Wegen einer Sachbeschädigung an einem Sportgelände in der Wallstraße ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau. Unbekannte warfen zwischen Donnerstag und Dienstag eine Scheibe ein und beschmierten einen Fensterrahmen mit schwarzen Graffiti. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Personen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen im Bereich des Sportgeländes gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Unfallflucht - Polizei bittet um Hinweise

Auf rund 4.000 Euro wird der Sachschaden nach einer Unfallflucht beziffert, wegen der das Polizeirevier Bad Saulgau derzeit ermittelt und nach Zeugen sucht. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Dienstag zwischen 7.30 Uhr und 9.30 Uhr in der Schlossbergstraße einen geparkten Renault-Transporter gestreift und ist anschließend davongefahren, ohne sich weiter um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Etwaige Zeugen des Unfalls, möglicherweise auch Kunden einer gegenüberliegenden Bäckerei, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 auf dem Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.

