Friedrichshafen

Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Einen Leichtverletzten und einen Gesamtsachschaden von rund 21.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am späten Montagvormittag in der Flugplatzstraße. Ein 51-jähriger Audi-Fahrer sowie ein nachfolgender 44-jähriger Opel-Lenker mussten gegen 11.45 Uhr an einer Ampel verkehrsbedingt anhalten. Dies erkannte ein 30-jähriger VW-Fahrer zu spät, fuhr auf den Opel auf und schob diesen noch auf den Audi. Durch die Kollision zog sich der 44-Jährige im mittleren Fahrzeug eine leichte Verletzung zu, die beiden anderen Beteiligten blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. An allen drei Pkw entstand nicht unerheblicher Sachschaden.

Friedrichshafen

Unfallflucht

Bereits am vergangenen Donnerstag, 28.11., hat im Parkhaus am Krankenhaus in der Röntgenstraße ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Dodge RAM beschädigt, weswegen nun das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt und Zeugen sucht. Auf Etage 7 soll der Unbekannte im Zeitraum zwischen 8.15 und 15 Uhr das Fahrzeug angefahren und zwar eine Notiz an der Windschutzscheibe hinterlassen haben, diese ist aber so schlecht lesbar, dass eine Klärung der Beteiligungen bislang nicht möglich war. Etwaige Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zur Identität des Unfallbeteiligten geben können, werden daher gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Eriskirch

Einbruch

Im Zeitraum zwischen Samstag, 23.11., und dem gestrigen Montag hat ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Fuchsbühlweg eingebrochen. Der Unbekannte verschaffte sich über eine Kellertür Zutritt zu den Räumen und brach im Inneren zwei weitere Türen auf. Entwendet wurde nach bisherigem Stand nichts. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt wegen des Wohnungseinbruchs und bittet unter Tel. 07543/9316-0 um sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter.

Meckenbeuren

Sachschaden nach Verkehrsunfall

Rund 18.000 Euro Gesamtsachschaden und ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagnachmittag in der Daimlerstraße. Die 46-jährige Lenkerin eines Mercedes befuhr die Wiesentalstraße aus Richtung Hauptstraße kommend und wollte die Kreuzung der Daimlerstraße überqueren. Hierbei übersah sie offenbar den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten VW einer 36-Jährigen. Durch die folgende Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt, der Mercedes dabei so stark, dass er abgeschleppt werden musste. Verletzt wurde nach bisherigem Stand niemand.

Überlingen

Unfallflucht

Wegen Unfallflucht ermittelt die Polizei und sucht Zeugen. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker soll am Montagvormittag im Zeitraum zwischen 6 und 12 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen im Hof der alten Realschule am See abgestellten Audi gestreift und dabei einen Sachschaden von rund 5.000 Euro verursacht haben. Ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerkannt. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 erbeten.

Überlingen

Betrüger haben zweimal Erfolg

Mit zwei unterschiedlichen Betrugsmaschen hatten Betrüger in den vergangenen Tagen im Raum Überlingen unrühmlichen Erfolg. Im ersten Fall erhielt eine 79-jährige Frau am Wochenende eine SMS von einem Unbekannten, der sich als ihr Sohn ausgab und vorgab, eine neue Handynummer zu haben. In dem Glauben, ihrem echten Sohn aus einer finanziellen Zwangslage zu helfen, überwies die Seniorin wie gefordert rund 2.000 Euro auf ein unbekanntes Konto. Nachdem kurz danach eine zweite Geldforderung kam, gelang es der Frau, ihren wirklichen Sohn zu kontaktieren, wodurch der Betrug aufflog, das Geld aber vermutlich bereits verloren war. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt. Im zweiten Fall wurde am Montagnachmittag eine 73-jährige Frau aus dem Landkreis Konstanz telefonisch kontaktiert und nach einem sogenannten Schockanruf dazu aufgefordert, eine Kaution von mehreren zehntausend Euro beim Amtsgericht Überlingen zu hinterlegen, um bei einem angeblichen Angehörigen eine Inhaftierung abzuwenden. Auch hier schenkte die Frau der Geschichte Glauben, hob über 7.000 Euro von ihrem Konto ab und brachte das Geld zusammen mit weiteren Wertsachen zu einem vereinbarten Treffpunkt in der Nähe des Amtsgerichts Überlingen, wo sie alles an eine unbekannte Frau übergab. Auch hier ermittelt die Polizei wegen gewerbsmäßigen Betrugs. Beide Betrugsmaschen sind leider altbekannt, immer wieder fallen Menschen aufgrund der geschickten Gesprächsführung der Täter jedoch auf diese herein. Daher appelliert die Polizei, insbesondere lebensältere Angehörige fortlaufend über diese perfiden Praktiken der Betrüger aufzuklären, um dadurch im besten Fall einen finanziellen Schaden zu vermeiden. Informationen zu diesen und anderen Betrugsformen finden sich im Internet auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/. Außerdem bietet das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg Informationsveranstaltungen zum Thema Betrügereien an der Haustür, am Telefon und "unterwegs" an. Gruppen und Vereine ab 15 Personen können hierzu Termine unter folgenden Erreichbarkeiten bei der Polizei buchen: Email: ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de oder Telefon: 0751/803-1042.

