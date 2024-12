Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Scheune brennt nieder

Salem/Bodenseekreis (ots)

Durch einen Brand ist am frühen Dienstagmorgen im Salemer Teilort Neufrach in der Riedlestraße eine Scheune komplett zerstört worden. Kurz nach 2 Uhr hatten Anwohner das Feuer bemerkt und die Rettungskräfte alarmiert. Im Zuge des Großeinsatzes der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf das angrenzende Wohnhaus zu verhindern, sodass dieses bewohnbar blieb. Nach derzeitigem Stand wurde niemand verletzt, die Höhe des entstandenen Sachschadens an dem Gebäude und dem darin gelagerten Inventar dürfte bei rund 100.000 Euro liegen. Der Grund für den Brandausbruch ist derzeit unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, die vom Polizeiposten Salem übernommen werden.

Ein 25-jähriger Feuerwehrangehöriger, der nach der Alarmierung mit seinem Privat-Pkw auf der Fahrt zum Feuerwehrhaus war, kam beim Rechtsabbiegen von der L 205 in die Schlosseeallee mutmaßlich aufgrund einer Ablenkung zu weit nach links und prallte gegen einen auf der dortigen Verkehrsinsel stehenden Laternenmasten. Während der Fahrer glücklicherweise unverletzt blieb, entstand am Pkw und der Laterne ein Gesamtsachschaden von rund 8.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell