Ravensburg

Betrüger auf Weihnachtsmarkt unterwegs

Mit einem sogenannten Wechselbetrug haben zwei Betrüger am Samstag die Verkäuferin eines Standes auf dem Weihnachtsmarkt übers Ohr gehauen. Das Duo wollte Ware im Wert von zehn Euro mit einem 200-Euro-Schein bezahlen. Als das Pärchen das Rückgeld erhalten hatte, wollte es dieses in eine kleinere Stückelung umgetauscht haben. Dabei stifteten die beiden wohl bewusst Verwirrung und unterschlugen einen Teil der Scheine. Anschließend flüchteten sie. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Betrugs und nimmt Hinweise auf das Duo unter Tel. 0751/803-3333 entgegen. Die Unbekannten werden als circa 40 Jahre alt, mit osteuropäischem Aussehen und jeweils kleinerer Statur beschrieben. Die Frau trug eine bunte Jacke, der Mann hatte auffallend schwarze Zähne und trug eine dunkle Jacke.

Ravensburg / Weingarten

Zwei Autofahrer alkoholisiert und unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Zwei alkoholisierte und unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehende Autofahrer sind am Sonntag in eine Verkehrskontrolle geraten. Einen 55-Jährigen stoppte eine Streife des Polizeireviers Ravensburg gegen 7.45 Uhr in der Springerstraße. Knapp über 0,5 Promille zeigte ein Alkoholtest bei ihm an, weshalb er in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben musste. Gleich erging es einem 20-Jährigen, der am Abend in der Waldseer Straße von Beamten des Polizeireviers Weingarten gestoppt wurde. Auch er musste in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben, nachdem ein Drogenvortest bei ihm auf Amphetamin anschlug. Beide Autofahrer müssen, sollte sich der Verdacht der Alkohol- oder Drogenbeeinflussung bei der Auswertung der Blutproben bestätigen, mit einem mehrmonatigen Fahrverbot und einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Ravensburg

Christbaumverkauf - Scheibe an Bauwagen eingeworfen

Unbekannte haben zwischen Freitagabend und Samstagmorgen in der Bleicherstraße den Bauwagen eines Christbaumverkaufs beschädigt. Die Täter schmissen eine Scheibe des Bauwagens ein, gelangten jedoch nach bisherigen Erkenntnissen nicht in den Wagen hinein. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen der Sachbeschädigung und bittet Personen, die im Zusammenhang mit der Tat Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Argenbühl

Drei Fahrzeuge an Auffahrunfall auf Bundesstraße beteiligt

Drei Pkw waren an einem Auffahrunfall am Sonntagnachmittag auf der B 12 zwischen Schaulings und Gaischachen beteiligt, bei dem Sachschaden von insgesamt rund 13.000 Euro entstanden ist. Ein VW-Fahrer und eine Ford-Lenkerin bemerkten offensichtlich zu spät, dass ein vorausfahrender 18-Jähriger mit seinem Smart von der Bundesstraße nach links in Richtung Staudach abbiegen wollte. Während die Ford-Fahrerin mit einer Vollbremsung noch versuchte, eine Kollision zu verhindern, prallte der VW-Fahrer in ihr Fahrzeugheck und schob den Ford auf den Smart auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Wangen

Auto zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag einen im Schäferhofweg geparkten Pkw offenbar mutwillig zerkratzt. Der Täter beschädigte den Lack des Autos mit einem spitzen Gegenstand und richtete dabei rund 5.000 Euro Sachschaden an. Personen, die zwischen 17.30 Uhr und 11 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wangen

Glätte sorgt bei Haslach für Unfälle

Winterglätte dürfte die Ursache für zwei Verkehrsunfälle gewesen sein, die sich am Sonntagmorgen bei Haslach ereignet haben. Gegen 9.45 Uhr kam eine 25 Jahre alte Mazda-Lenkerin auf dem Gemeindeverbindungsweg aufgrund Glätte von der Fahrbahn ab und an einem Baumstumpf zum Stehen. An ihrem Wagen entstand rund 1.000 Euro Sachschaden. Um 10.15 Uhr geriet ein 19 Jahre alter Skoda-Fahrer zwischen Haslach und Steinwieshof ins Schleudern. Auch er kam von der Fahrbahn ab und im Waldstück zum Stehen. Beim Unfall wurde sein 18 Jahre alter Mitfahrer leicht verletzt. Am Skoda entstand rund 4.000 Euro Sachschaden.

