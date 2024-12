Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Gutenstein / Inzigkofen

Autofahrerin gerät ins Schlittern - 10.000 Euro Sachschaden

Ins Schlittern geraten ist am Montagmorgen gegen 5.15 Uhr eine 60 Jahre alte Autofahrerin auf einer Brücke zwischen Gutenstein und Inzigkofen. Aufgrund von Glätte verlor sie die Kontrolle über ihren Peugeot und prallte gegen den Bordstein, sodass die Airbags an ihrem Wagen auslösten. Die 60-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und musste infolge des Unfalls von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Peugeot entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der Pkw wurde abgeschleppt. Kurze Zeit später geriet ein weiteres Fahrzeug auf dem Streckenabschnitt der L 277 ins Schlittern, auch an diesem Wagen entstand Sachschaden.

Sigmaringen

Unfallflucht

Sachschaden von rund 3.000 Euro hat ein 54-Jähriger zu beklagen, nachdem er seinen Mercedes am Samstag zwischen 5.45 Uhr und 15.15 Uhr auf dem Klinik-Parkplatz in der Hohenzollernstraße abgestellt hatte. Ein Unbekannter hatte den Wagen vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert und war dann davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Sigmaringen hat wegen des Unfalls ein Ermittlungsverfahren hinsichtlich des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet. Hinweise von Personen, die die Kollision beobachtet haben und Angaben zum unbekannten Pkw und dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Mann in psychischem Ausnahmezustand sorgt für Polizeieinsatz

Für einen Polizeieinsatz hat am Sonntagnachmittag ein 38-Jähriger gesorgt, der sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Anrufer meldeten, dass ein verwirrter Mann im Bereich Leopoldsplatz immer wieder auf die Fahrbahn lief und kurze Zeit später in einer nahegelegenen Tankstelle randalierte. Die Einsatzkräfte nahmen den 38-Jährigen im Stadtgebiet in Gewahrsam und brachten ihn aufgrund seines Ausnahmezustands in eine Fachklinik.

Ostrach

Unter Drogeneinfluss am Steuer

Unter dem Einfluss von Cannabis stand ein 27-Jähriger, als er am Sonntagabend mit seinem Pkw in der Adolf-Kolping-Straße unterwegs war. Eine Polizeistreife des Reviers Bad Saulgau stoppte den Autofahrer bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle und überprüfte dessen Fahrtüchtigkeit. Da der 27-Jährige Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln zeigte und ein Urin-Test positiv auf Cannabis verlief, musste der Fahrer in einem Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Auf den Kontrollierten kommen nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot zu.

Bad Saulgau / Ostrach

In Hofläden eingestiegen - Polizei ermittelt gegen 22-Jährigen

Gegen einen 22-Jährigen und seinen noch unbekannten Komplizen ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau nach zwei Einbrüchen in Hofläden in Ostrach und Bad Saulgau. Am frühen Sonntagmorgen beobachtete ein Zeuge, wie das Duo sich an einem Hofladen in Bachhaupten zu schaffen machte. Er notierte sich das Kennzeichen des Fluchtwagens und verständigte die Polizei. Mit einem Brecheisen hatten die Täter einen Getränkeautomaten aufgehebelt und aus diesem Bargeld gestohlen. Alleine am Automaten dürfte Sachschaden von schätzungsweise 10.000 Euro entstanden sein. Nur kurz nach der Tat konnten die Ermittler des Reviers Bad Saulgau bereits die Wohnung von einem der beiden Tatverdächtigen durchsuchen. Auch bei Friedberg wurde in der Nacht auf Sonntag die Geldkasse eines Hofladens aufgehebelt. Derzeit wird überprüft, ob die Tat ebenfalls von dem Duo begangen wurde. Die Ermittlungen zum zweiten Tatverdächtigen dauern ebenfalls an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell