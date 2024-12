Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Weingarten

Brand von zwei Mehrfamilienhäusern

Aus noch ungeklärten Ursache kam es gegen 14.51 Uhr zwischen zwei eng zusammengebauten Häusern in der Scherzachstraße in Weingarten zu einem Brand. Dieser griff auf die Hausfassade und anschließend auf die Dächer der beiden Mehrfamilienhäuser über. Der Sachschaden wird auf ca. 1,0 - 1,5 Mio. Euro geschätzt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war mit 130 Feuerwehrleuten und der Rettungsdienst mit 20 Rettungskräften vor Ort. Die Feuerwehr meldete gegen 17.39 Uhr, dass der Brand gelöscht ist. Derzeit sind beide Häuser für die insgesamt 12 Hausbewohner unbewohnbar. Die Scherzachstraße und Friedhofstraße in Weingarten musste während den Löscharbeiten weiträumig abgesperrt werden. Der Verkehr wurde innerorts umgeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell