Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: POL-Einsatz: Männer tot aus dem Wasser geborgen

Münsterlingen

Schweiz

Kanton Thurgau

Bodenseekreis/Schweiz (ots)

Münsterlingen / Kanton Thurgau / Schweiz

Am Samstag wurden vor Münsterlingen zwei Männer tot aus dem Bodensee geborgen. Die beiden Segler wurden seit Freitagabend vermisst. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen wollten zwei Männer am Freitag mit einem Schiff von Friedrichshafen nach Konstanz segeln. Als sie dort nicht eintrafen, wurden sie bei der deutschen Polizei als vermisst gemeldet. Erste Abklärungen in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Thurgau verliefen ergebnislos. Am Samstagmorgen ging bei der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass ein gekentertes Segelschiff vor Landschlacht im Wasser treibe. Einsatzkräfte der Seepolizei der Kantonspolizei Thurgau und der deutschen Wasserschutzpolizei stellten vor Ort fest, dass es sich um das vermisste Schiff handelt. In der Folge wurde die Suche nach den vermissten Männern aufgenommen. Dabei unterstützten unter anderem auch Einsatzkräfte der Feuerwehr Konstanz, der Wasserpolizei aus Österreich und der Wasserschutzpolizei Bayern. Am Samstagmittag wurden die beiden 38- und 39-jährigen Deutschen im Bodensee vor Münsterlingen lokalisiert, sie konnten nur noch tot geborgen werden. Zur Klärung der Umstände hat die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen ein Verfahren eröffnet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell