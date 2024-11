Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 30.11.2024 aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mann belästigt eine Frau und legt sich mit der Polizei an

Am frühen Samstagmorgen wurde ein 33-jähriger vom Personal aus einer Cafe Bar in der Markstraße verwiesen. Zuvor soll der Mann eine Frau belästigt haben. Als der Mann nicht gehen wollte, wurde die Polizei hinzugerufen. Diese brachte den Mann nach draußen, wo dieser gegenüber den Beamten verbal sehr aggressiv wurde. Dem ausgesprochenen Platzverweis folgte er nicht, worauf er in Gewahrsam genommen wurde. Dagegen wehrte er sich aktiv, indem er sich aus den Griffen der Beamten winden wollte und sich weiter sperrte. Die Frau, welche zuvor belästigt wurde, hatte sich zwischenzeitlich entfernt. Sie wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg (Tel. 0751/803-3333) zu melden. Gegen den Mann wird nun wegen Widerstand gegen Polizeibeamte ermittelt.

Weingarten/Baienfurt

Mann stiehlt Postauto und baut Unfall

Ein Austräger trug am Samstag gegen 05.00 Uhr Post in der Wolfegger Straße in Weingarten aus. Dabei verließ er kurzfristig sein laufendes Fahrzeug. Ein 40-jähriger nutzte dies aus, stieg in das Fahrzeug und fuhr weg. Kurz darauf verunfallte er an einem Kreisverkehr in Baienfurt infolge Alkoholeinwirkung, wobei ein Schaden von ca. 5000 Euro entstand. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Weitere Ermittlungen schließen sich an.

Aulendorf

Betrunkener Pkw-Lenker touchiert Auto.

Der 19-jährige Lenker eines Citroen streife am Samstag gegen 02.15 Uhr einen in der Schützenhausstraße geparkten Pkw und flüchtete anschließend mit seinem Fahrzeug. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Aufgrund Zeugenaussagen konnte der junge Mann zuhause angetroffen werden. Da er stark alkoholisiert war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Gegen ihn wird jetzt wegen unerlaubten Entfernen von der Unfallstelle und Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Leutkirch

Hoher Schaden bei Auffahrunfall

Der Lenker eines Mercedes fuhr am Freitag gegen 13.40 Uhr auf der A96 bei Leutkirch. Er bemerkte zu spät, dass der Verkehr vor ihm abbremste und fuhr wuchtig auf einen vorausfahrenden BMW auf. Zwei Insassen in dem BMW wurden leicht verletzt. An den hochwertigen Fahrzeugen entstand ein Schaden von ca. 40.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell