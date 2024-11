Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Gegen Laterne geprallt und abgehauen - Fahrer alkoholisiert

Gegen eine Straßenlaterne in der Eywiesenstraße ist ein 48-jähriger Alfa Romeo-Fahrer am Donnerstag kurz nach 18.30 Uhr geprallt, nachdem er in einer Kurve zu weit links fuhr. Im Anschluss fuhr der 48-Jährige weiter, stellte seinen Wagen ab und entfernte sich zu Fuß. Weit über eine Stunde später meldete er sich telefonisch bei der Polizei. Als die Beamten den Mann antrafen, nahmen sie starken Alkoholgeruch wahr, ein Vortest ergab einen Wert von rund 1,3 Promille. Der 48-Jährige musste zwei Blutproben sowie seinen Führerschein abgeben und wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Der Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro beziffert.

Ravensburg

Seniorin wird Opfer von Schockanruf

"Mama, ich habe einen Unfall gebaut..." Anrufe dieser Art haben am Donnerstag erneut die Region überrollt. Einer 93-Jährigen wurde dieser Anruf zum Verhängnis: sie übergab den Betrügern im weiteren Verlauf rund 30.000 Euro. Die Vorgehensweise der Täter ist dabei immer ähnlich. Sie geben sich am Telefon als nahe Angehörige aus und erzählen mit weinerlicher Stimme, dass sie einen Unfall verursacht haben, bei dem ein Mensch ums Leben kam. In der Folge wird den Opfern durch einen vermeintlichen Polizeibeamten oder Staatsanwalt klargemacht, dass der oder die Angehörige nur durch die Bezahlung einer Kaution auf freien Fuß gelassen wird. Die Opfer werden dabei erheblich unter Druck gesetzt. Die 93-Jährige übergab schließlich kurz nach 15 Uhr in Untereschach das Bargeld an eine vermeintliche Botin. Die Unbekannte soll etwa 160 cm groß und mit einem roten Stirnband und einem kamelfarbenen Mantel bekleidet gewesen sein. Personen, denen die Frau aufgefallen ist oder denen ortsfremde Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 bei der Kriminalpolizei in Friedrichshafen zu melden.

Weingarten

Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Ein 23 Jahre alter Rollerfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 12.30 Uhr in der Talstraße leicht verletzt worden. Eine 22-jährige Autofahrerin übersah den Mann, der links abbiegen wollte, beim Überqueren der Kreuzung Talstraße/Waldseer Straße. Sie kollidierte mit der linken Fahrzeugflanke des Rollers, woraufhin der 23-Jährige stürzte und sich Prellungen zuzog. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Aulendorf

Einbrecher unterwegs

In eine Gartenhütte sowie in einen Büroraum in der Fridolin-Stark-Straße haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam eingebrochen. Die Gartenhütte auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses wurde von den Tätern durchwühlt, ersten Erkenntnissen zufolge wurde jedoch nichts entwendet. In das Büro des Geschäfts in unmittelbarer Nähe gelangten die Einbrecher über eine Leiter und ein eingeschlagenes Fenster in rund vier Metern Höhe, hebelten einen Wandtresor heraus und nahmen diesen mit. Der Polizeiposten Altshausen hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt nicht aus, dass die Taten im Zusammenhang stehen. Personen, die diesbezüglich Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07584/9217-0 zu melden.

Wilhelmsdorf

Frau fährt Pkw an - Geschädigter gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 21 Uhr auf dem Parkplatz der Grundschule in der Schulstraße sucht die Polizei nach dem geschädigten Pkw-Lenker. Eine 48 Jahre alte Seat-Fahrerin touchierte den schwarzen Wagen und machte sich sofort im Gebäude auf die Suche nach dem Besitzer. Als sie ohne Erfolg zurückkehrte, war das Fahrzeug nicht mehr da. Die Polizei bittet daher den Besitzer des schwarzen Pkw mit Teilkennzeichen RV-AK, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Leutkirch

Fahrerflucht - Polizei sucht Zeugen

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat im Zeitraum zwischen Donnerstag, 21.11., 17 Uhr, und Freitag, 22.11., 8 Uhr, das Tor eines Hauses in Rotis gestreift. Das Gehöft liegt im Kurvenbereich des Weilers. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter Tel. 07561/8488-0 Hinweise zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell