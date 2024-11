Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Ladendieb gestellt

Nachdem er am Donnerstagabend in einer Tankstelle in der Mühlbergstraße E-Zigaretten gestohlen hatte, ist ein Dieb gefasst worden. Der 20 Jahre alte Täter besuchte gegen 19.15 Uhr zusammen mit mehreren Begleitern das Geschäft und steckte dort die Ware ein. Der Diebstahl blieb aber nicht unbeobachtet. Der Verkäufer wurde auf die Straftat aufmerksam und alarmierte die Polizei. In der Fahndung nach den Tätern wurden sie im Stadtgebiet gestellt. Der 20-Jährige räumte die Tat ein und gab das Diebesgut wieder zurück. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen des Diebstahls zu.

Neufra

Rettungshubschraubereinsatz

Wegen eines Arbeitsunfalls war am Mittwoch der Rettungshubschrauber in Freudenweiler im Einsatz. Ein 80-Jähriger war bei Arbeiten in einem Heuschopf aus einer Höhe von mehreren Metern gestürzt. Der Rettungshubschrauber brachte den Mann zur medizinischen Versorgung mit Verdacht auf eine Rückenverletzung in ein Klinikum.

Herbertingen

Feuerwehreinsatz nach Lkw-Panne

In der Oberen Bergenstraße ist am Donnerstag zur Mittagszeit ein Lastwagengespann verunfallt. Der Lastwagen riss sich, vermutlich beim Wendeversuch, eine Kraftstoffwanne an einem Randstein auf. Anschließend fuhr er sich in einer angrenzenden Wiese fest. Es trat eine große Menge Diesel aus dem Fahrzeug aus. Die ortsansässige Feuerwehr rückte an und musste die Fahrbahn reinigen. Das Lastwagengespann war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Das Landratsamt klärt mögliche Maßnahmen wegen des in die Wiese ausgetretenen Kraftstoffes.

Herbertingen

Radfahrer übersieht Fußgänger

Während des Regens am Donnerstagmorgen ist ein Radfahrer, der um kurz nach 7 Uhr den Radweg in der Bahnhofstraße in Fahrtrichtung Mengen befuhr, mit einem Fußgänger zusammengeprallt. Der 58 Jahre alte Radler übersah mutmaßlich den dunkel gekleideten Fußgänger wegen der eingeschränkten Sicht. Er sowie der 42 Jahre alte Passant stürzten und verletzten sich dabei leicht. Eine Rettungswagenbesatzung behandelte beide noch an der Unfallstelle.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell