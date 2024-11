Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis

Oberteuringen

Von Fahrbahn abgekommen

Rund 20.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstag gegen 11.45 Uhr bei einem Unfall in der St.-Johann-Straße. Ein 26 Jahre alter Renault-Fahrer war in Richtung Raderach unterwegs und kam aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der beschädigte Wagen musste abgeschleppt werden.

Friedrichshafen

Betrunkener Kochversuch endet mit Feuerwehreinsatz

Eine stark alkoholisierte Frau hat am Mittwochnachmittag für einen Einsatz der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes gesorgt. Beim Kochen ließ sie ihr Essen anbrennen, sodass es zur starken Rauchentwicklung kam. Ein Atemalkoholtest bei der Frau ergab drei Promille. Ein Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Am Haus entstand kein Sachschaden.

Markdorf

Autofahrer zur Rede gestellt und an Weiterfahrt gehindert

Nach einem Vorfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 8.20 Uhr in der Waldhornstraße ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Ein 32-Jähriger gibt an, dass er mit seinem Auto in Richtung Obere Auen unterwegs war, als er von einer Gassi gehenden Frau mit ihrem großen schwarzen Hund auf der Fahrbahn gestoppt worden sei. Diese hätte ihm vorgeworfen, zu schnell gefahren zu sein und habe ihn in der Folge an der Weiterfahrt gehindert. Dabei soll die etwa 55 Jahre alte grauhaarige Unbekannte auch gegen den Pkw des 32-Jährigen getreten haben. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07544/9620-0 an den Polizeiposten Markdorf zu wenden, wo wegen des Verdachts der Nötigung ermittelt wird.

Überlingen

Betrunken vor Polizei geflüchtet

Mit einem Sturz und einer folgenden Anzeige endete die kurze Flucht eines Radfahrers, der sich am späten Mittwochabend einer Polizeikontrolle entziehen wollte. Eine Polizeistreife wollte den Mann in der Nähe des Polizeireviers stoppen, da er bei Dunkelheit ohne Beleuchtung unterwegs war. Anstatt zu stoppen, trat der 45-Jährige in die Pedale Beim Einfahren auf einen Parkplatz fiel der Mann aufgrund seiner Alkoholisierung vom Rad und versuchte sich dann erfolglos vor den Beamten zu verstecken. Er gab sofort an, zu viel getrunken zu haben, was sich bei einer Atemalkoholmessung auch so bestätigte. Diese ergab rund 1,7 Promille, weshalb der 45-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste und nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr rechnen muss.

Friedrichshafen

Drohnenpilot muss mit Anzeigen rechnen

Mit Anzeigen muss ein 54-jähriger Mann rechnen, nachdem er am Mittwochnachmittag beim Steuern einer Drohne gleich gegen mehrere Regelungen verstoßen hat. Die Beamten wurden auf den Hobby-Fernpiloten aufmerksam, als dieser sein Fluggerät im Nahbereich der Kriminalpolizei steuerte. Bei der Kontrolle stellte sich nicht nur heraus, dass er unter anderem offenbar ohne Anmeldung im erweiterten Sicherheitsbereich des Flughafens und im Nahbereich sicherheitsrelevanter Gebäude unterwegs war, sondern auch, dass er dabei über der zulässigen Flughöhe und ohne Kennzeichnung seiner Drohne flog. Darüber hinaus konnte er an Ort und Stelle keine Versicherung vorweisen. Den 54-Jährigen erwartet nun eine entsprechend Anzeige beim Luftfahrtbundesamt. Ihm droht nun ein empfindliches Bußgeld als Konsequenz.

